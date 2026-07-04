Colpaccio di mercato per il Santa Teresa, che a centrocampo per la prossima stagione in Eccellenza si assicura le prestazioni di Marco Aiana.

Il possente centrocampista cresciuto nell’Arzachena rappresenta un profilo di assoluto spessore per la categoria, forte di una carriera maturata in piazze importanti tra Serie C e campionati dilettantistici: negli anni Aiana, classe 1996, ha vestito le maglie di Arzachena, San Teodoro, Castiadas, Nuorese, Ilvamaddalena e Tempio, e, fuori dalla Sardegna, della Costa d’Amalfi e del Castel San Giorgio, club, quest’ultimo, che ha lasciato a metà stagione lo scorso anno per tornare nell’Isola, sponda Tortolì.

Duttilità e visione di gioco sono caratteristiche che lo rendono particolarmente prezioso anche negli inserimenti offensivi, come ha avuto modo di constatare nell’ultimo campionato proprio il Santa Teresa, che l’ha incontrato da avversario l’11 gennaio nella gara di ritorno col Tortolì, caratterizzata dal rocambolesco 3-3 del Fra Locci, con i galluresi avanti 3-0 a inizio ripresa rimontati nel recupero dai padroni di casa.

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