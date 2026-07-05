Da temibile avversario ad arma in più per il Santa Teresa, il passo è davvero breve per Joel Salvi Costa: reduce dalla stagione in Eccellenza con l’Iglesias, chiusa con 10 reti all’attivo, il 29enne attaccante brasiliano ha firmato il contratto che lo legherà al club gallurese per il prossimo campionato.

I tifosi dei biancocelesti non dimenticano i due gol che Salvi Costa ha segnato nell’ultimo torneo, tra andata e ritorno, al Santa Teresa, ma aspettano adesso, fiduciosi, che il giocatore brasiliano possa migliorare quel bottino con la loro squadra del cuore.

Il centravanti sudamericano vanta un’esperienza internazionale: dopo gli esordi in Brasile, Salvi Costa ha giocato in Portogallo, Spagna e Italia, approdando nel 2025 a Iglesias e oggi al Santa Teresa, a completamento di un reparto che può già contare su Siamparelli, Djedje, Ziani, Alluttu e gli under Arbus e Sardo.

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