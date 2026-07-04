Si rafforza il Decimoputzu in vista del campionato di Prima categoria. Tesserato Gianluca Filippi, classe 2004, difensore ma anche capace  di dare geometrie, sostanza e corsa al centrocampo. 

Nonostante la giovane età, Filippi porta con sé un bagaglio d'esperienza importante per la categoria, avendo vestito le maglie di squadre come Iglesias e Villamassargia.

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