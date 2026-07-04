Nuova conferma in casa Gonnosfanadiga, stavolta, sul fronte offensivo. È ufficiale la permanenza di Alberto Lilliu in biancoverde. Per il classe 1996 sarà dunque il secondo anno con il Gonnosfanadiga, dopo i 6 gol siglati nella prima stagione.

L'ex Villacidrese è stato uno dei giocatori più prolifici dell'annata scorsa, e sarà un elemento fondamentale anche con il nuovo tecnico Pice nella stagione 2026-2027.

Sui social la società scrive: «L'USD Gonnosfanadiga è lieto di annunciare il raggiungimento dell'accordo per la conferma di Alberto Lilliu! L'attaccante classe 1996, punto di riferimento del nostro reparto offensivo, continuerà a far battere i cuori del pubblico biancoverde anche per la stagione 2026/2027. Forza Alberto, continuiamo a gonfiare la rete insieme!».

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