Nel girone A della Promozione si sono giocate oggi solo due gare. L'Arborea quinto in classifica ha inflitto un pesante 4- all'Atletico Cagliari mentre la Tharros ha vinto a sorpresa sul terreno del Selargius per 3-4.

Le due gare sono state anticipate perchè non avevano alcun peso sulla classifica finale del campionato che si chiude domani con le altre gare in calendario.

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