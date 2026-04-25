calcio
25 aprile 2026 alle 22:21
Promozione, girone A: negli anticipi vincono Arborea e TharrosIl campionato si chiude domani con le altre gare in calendario
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel girone A della Promozione si sono giocate oggi solo due gare. L'Arborea quinto in classifica ha inflitto un pesante 4- all'Atletico Cagliari mentre la Tharros ha vinto a sorpresa sul terreno del Selargius per 3-4.
Le due gare sono state anticipate perchè non avevano alcun peso sulla classifica finale del campionato che si chiude domani con le altre gare in calendario.
© Riproduzione riservata