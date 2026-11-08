Il Tc Cagliari chiude la regular season con una vittoria.
Nel match valido per la sesta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 a squadre, le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello hanno battuto 3-1 il Tc Padova sui campi in terra battuta di Monte Urpinu.
Con questo risultato, affronteranno i playout-salvezza da terze in classifica.
L'avversario sarà il Ct Palermo, da affrontare in Sicilia all'andata (domenica 22) e in Sardegna al ritorno (domenica 29).

Tc Cagliari-Tc Padova 3-1.
Alessandro Mazzola b. Lavinia Luciano 6-1, 6-0
Barbara Dessolis b. Venus Kleymar Turrà 6-0, 6-0
Isabella Maria Serban (P) b. Tyra Caterina Grant 5-7, 6-4, 6-1 in 2h17'
Dessolis/Grant b. Serban/Turrà 6-0, 6-1

I risultati della sesta giornata:
Tc Cagliari-Tc Padova 3-1
Tc Prato-Ata Battisti Trento 2-2

La classifica:
Tc Prato 14; Ata Battisti Trentino 10; Tc Cagliari 7; Tc Padova 2.

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