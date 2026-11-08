L’Ilvamaddalena approfitta del pari nello scontro al vertice e per la prima volta in questo campionato è sola in testa alla classifica. A Terralba la sfida si sblocca nella ripresa, quando Favarin passa dal 3-5-2 al 4-3-3 inserendo Tessaro, Bevilacqua e Mondino. La squadra alza il baricentro e crea diverse occasioni, fino al 24': Vitelli viene steso in area e Vrdoljak trasforma il rigore dell’1-0. I maddalenini salgono a 21 punti, sempre imbattuti e con la miglior difesa del girone (5 gol subiti).

Al “Buoncammino” il Santa Teresa Gallura e l’Iglesias chiudono 2-2: Salvi Costa porta avanti i padroni di casa, Maitini ribalta con una doppietta, Siamparelli firma il pari. I galluresi restano secondi a 19, l’Iglesias è terza a 17. Anche loro non hanno ancora perso.

Cade invece il Lanusei, al primo ko stagionale: al “Lixius” passa 2-1 l’Alghero, che aggancia proprio gli ogliastrini a quota 16. Pari 2-2 tra Atletico Uri e Tempio, mentre il Bonorva vince 3-2 a Villasimius e raggiunge l’Uri a 14 punti. Successo esterno anche per la Villacidrese, che si impone 3-1 a Calangianus e sale a 12.

Due pareggi 1-1 completano il quadro. Nella gara giocata a Budoni la Nuorese passa al 30' del primo tempo con Sergio Catte, ma al 30' della ripresa Giachero pareggia per l’Usinese. Al “Maristiai” arriva il primo pareggio stagionale per il Taloro Gavoi. La squadra di Piras va sotto nel primo tempo contro il Tortolì, ma allo scadere della frazione Serra si libera in area e pareggia di testa su corner di Cadau. Nella ripresa i padroni di casa hanno il pallino del gioco e creano diverse occasioni per vincere, senza però concretizzarle.

In coda il Tortolì resta ultimo con 5 punti, preceduto da Calangianus e Tempio a 6 e dalla Nuorese a 7.

Risultati: Atletico Uri-Tempio 2-2, Calangianus-Villacidrese 1-3, Lanusei-Alghero 1-2, Nuorese-Usinese 1-1, Santa Teresa Gallura-Iglesias 2-2, Taloro Gavoi-Calcio Tortolì 1-1, Terralba-Ilvamaddalena 0-1, Villasimius-Bonorva 2-3.

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