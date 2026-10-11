Tennis, A1 femminile, Tc Cagliari sconfitto in casaLe ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello perdono 3-1 in casa contro l'Ata Battisti Trento
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Il Tc Cagliari perde in casa nella seconda giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis a squadre femminile.
Le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello sono stare sconfitte 3-1 dall'Ata Battisti Trento sui campi in terra battuta del circolo di Monte Urpinu.
Tc Cagliari-Ata Battisti Trentino 1-3.
Alessandro Mazzola (C) b. Kathinka Elisabeth Von Deichmann 6-2, 6-1
Caterina Odorizzi b. Sara Festa 6-0, 6-1
Noemi Maines b. Barbara Dessolis 7-5, 7-5
Von Deichmann/Maines b. Mazzola/Dessolis 6-3, 6-3.