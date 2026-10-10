Il Monastir, da oggi, 10 ottobre, a lunedì avrà ben cinque formazioni in campo. Futsal, Serie D e tre squadre di settore giovanile sono pronte a portare in alto il nome della società campidanese nei rispettivi campionati. Si parte con il calcio a 5. La compagine allenata da mister Simone Perra torna, questo pomeriggio, tra le mura casalinghe per il primo derby sardo della stagione.

Avversaria di giornata la San Sebastiano Ussana. Lo spettacolo è assicurato, Bringas e soci sanno che quella odierna sarà una gara da giocare col coltello tra i denti. Attenzione massima e fuoco negli occhi. Calcio d’inizio fissato per le 15 alla Palestra Pallone di via Michelangelo. Arbitrano l’incontro Tommaso Maria Leonardi della sezione di Milano e Luca Rascallà della sezione di Aprilia; al cronometro Massimo Piscedda della sezione di Carbonia. Domenica 11 ottobre è il turno dei Giovanissimi Regionali Under 15 e degli Allievi Regionali Under 17. La prima formazione affronterà, alle ore 10:30, i coetanei del Tanca Marchesa al campo Don Ernesto Clavel di Terralba; la seconda, alle ore 11, si confronterà con la EffeCiFerrini al campo Piero Polese di Cagliari.

Sempre domani, alle ore 15 al campo comunale di Monastir, spetta alla Serie D deliziare i propri tifosi. La settima giornata di campionato vedrà i biancoblù impegnati nel derby contro il Sassari Calcio Latte Dolce. Un’altra partita complicata, dove non mancheranno le battaglie pallone su pallone e le insidie sono sempre dietro l’angolo. Pinna e compagni dovranno essere bravi a non cadere nelle difficoltà per poter conquistare quanti più punti possibili.

Arbitra il match Lorenzo Lena della sezione di Treviso, coadiuvato dagli assistenti Samuel Fronteddu della sezione di Nuoro e Leonardo Tuligi della sezione di Tortolì. Chiude il fine settimana di gare la compagine dell’Under 18 Regionale, al suo debutto stagionale. I ragazzi U18 scenderanno in campo lunedì 12 ottobre, ore 16, al centro sportivo Simba di Palmas Arborea, contro i pari età della Simba.

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