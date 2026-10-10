Nella quinta giornata del Girone B di Promozione l'Ozierese ha battuto il Monte Alma per 5-1 e il Campanedda ha superato il Luogosanto per 1-0. Ozierese e Campanedda guidano la classifica a quota 13, entrambe senza sconfitte. L'Ozierese ha il miglior attacco del girone con 18 gol segnati. Il Campanedda è l'unica squadra che non ha ancora subito reti.

A 12 punti seguono Castelsardo e Coghinas. Il Castelsardo ha vinto 6-0 contro l'Ovodda, il Coghinas 4-0 contro la Macomerese.

L'Arzachena ha battuto il Fonni per 3-0 e il Bosa ha vinto 3-1 sul campo del Thiesi. Il Li Punti ha ottenuto la prima vittoria stagionale, 1-0 in casa del San Giorgio Perfugas. Macomer e Buddusò hanno pareggiato 0-0, ed entrambe non hanno ancora vinto in campionato. Il Thiesi resta a zero punti dopo cinque giornate.

Risultati

Arzachena – Fonni 3-0

Campanedda – Luogosanto 1-0

Castelsardo – Ovodda 6-0

Macomer – Buddusò 0-0

Ozierese – Monte Alma 5-1

San Giorgio Perfugas – Li Punti 0-1

Thiesi – Bosa 1-3

Coghinas – Macomerese 4-0

Classifica

Ozierese 13, Campanedda 13, Castelsardo 12, Coghinas 12, Monte Alma 10, Arzachena 8, Bosa 7, Macomerese 6, Luogosanto 5, Fonni 5, Macomer 4, San Giorgio Perfugas 4, Buddusò 3, Li Punti 3 (-2), Ovodda 3, Thiesi 0.

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