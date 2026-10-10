Prima trasferta stagionale per la Mercede Alghero, impegnata questo pomeriggio alle 17 sul parquet dell'Use Basket Empoli nella seconda giornata del campionato di Serie A2 Femminile.

Dopo la sconfitta interna all'esordio contro Salerno (58-62), la formazione catalana cerca i primi punti in una sfida che si annuncia impegnativa. Le toscane sono infatti considerate tra le principali candidate a un campionato di vertice, mentre la Mercede, tornata in A2 dopo otto anni, punta a conquistare la salvezza.

La settimana ha permesso alla squadra di lavorare finalmente al completo, proseguendo il percorso di amalgama di un gruppo ancora alla ricerca dei giusti equilibri.

«L'esordio contro Salerno è stato complicato sotto tanti aspetti - spiega il general manager Francesco De Rosa - non ci siamo fatti trovare pronti soprattutto dal punto di vista mentale. Giocare a porte chiuse, su un campo dove non ci siamo mai allenati, sicuramente non ha aiutato».

Il dirigente algherese invita a concentrarsi sugli aspetti da migliorare, senza perdere di vista l'obiettivo stagionale: «Dobbiamo tenere conto degli errori commessi e lavorare per alzare il livello. Sapevamo che l'inizio della stagione sarebbe stato complicato. Ora dobbiamo rimanere concentrate e lavorare per raggiungere i nostri obiettivi».

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