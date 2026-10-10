Vento teso e onde alte due metri hanno garantito una finale spettacolare Marinedda Bay Open - Campionato Italiano Assoluto Nuii Trenitalia di Shortboard 2026 della Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard.

Da tutta Italia sono arrivati 17 uomini e 6 donne per contendersi il titolo nella baia della Marinedda, a pochi passi dal borgo di Isola Rossa nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola. È stata una gara ricca di emozioni: sia Begalli sia Monteiro hanno vinto grazie a un buzzer beater, ribaltando il risultato con un’onda presa negli ultimi secondi.

Marta Begalli, 20 anni compiuti lo scorso luglio e originaria di Roma, piazza il colpaccio con un punteggio totale di 10,67, dietro di lei Victoria Bakhaus, che aveva condotto a lungo, e seguita da Magnolia Rossi e da Chiara Cuppone.

Ugualmente tirata la competizione tra gli uomini: Michael Jorge Monteiro, appena 14 anni ma con alle spalle le medaglie del campionato italiano juniores e una vittoria tra i migliori atleti europei al GromSearch in Francia, con un’ultima onda da 7,17 e un punteggio totale di 13,97 supera il campione italiano 2023 Edoardo Papa con 13,03. Anche in questo caso, Papa aveva condotto la heat sin dal primo momento.

Tanti i prospetti in gara ieri, tra cui anche i giovanissimi sardi Caterina Congiu e Daniele Mereu, e atleti con medaglie importanti già in bacheca, come Chiara Cuppone, tornata dagli Europei in Irlanda con un argento.

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