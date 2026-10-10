Daniel Michalski e Alessandro Weis nella finale maschile e Joelle Lilly Sophie Steur e Lisa Zaar in quella femminile, si contenderanno il titolo nel terzo dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy, con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Dopo quella disputata in primavera, domenica 13 settembre è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali e, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Nel singolare maschile, il polacco Michalski, numero 1 del tabellone, ha sconfitto il bulgaro Ivan Ivanov (numero 5) 6-1, 4-6, 6-1 in 2h14', mentre l’italiano Weis è riuscito a imporsi 7-5, 2-6, 6-1 sul russo Andrey Chepelev, testa di serie numero 2.

Nel femminile, la tedesca Steur, numero 3 del seeding, ha battuto 6-4, 6-3 la numero 7, l’italiana Alessandra Mazzola, mentre dopo appena quattro giochi la numero 4, la svedese Zaar, ha incassato il forfait della testa di serie numero 5 Jessica Pieri,

Nel doppio maschile, la finale tutta tricolore è stata vinta da Gabriele Crivellaro e Giovanni Oradini, che hanno superato 7-6(7), 6-3 Alessandro Spadola e Matteo Vavassori.

Nella finale di doppio femminile, Giorgia Pedone e Zaar si sono imposte 7-6(6), 6-7(3), 10-4, in due ore di gioco, sulla francese Nina Radovanovic e sulla serba Natalija Senic.

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