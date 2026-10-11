Tennis Itf Combined, al via il quarto torneo del Forte VillageSi comincia con le qualificazioni maschili
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Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, il primo turno delle qualificazioni maschili ha aperto il quarto dei cinque tornei Ift Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.
Dopo quella disputata in primavera, lo scorso 13 settembre è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali che, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.
In campo ben venti italiani: Stefano D'Agostino, Marco Furlanetto, Andrea Meneschincheri, Alessandro Bellifemine, Alessio Babudri, Daniel Aleksandar Amarandei, Gabriele Pennaforti, Filippo Alfano, Giammarco Gandolfi, Matteo Sciahbasi, Matteo Vavassori, Valerio Bracci, Alessandro Spadola, Simone Macchione, Leonardo Primucci, Tobia Costanzo Baragiola Mordini, Filippo Francesco Garbero, Lorenzo Berto, Federico Della Corte, Leonardo Angeloni.
Verrà sorteggiato oggi il tabellone femminile di qualificazione.