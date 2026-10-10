Tre partite e altrettante sconfitte per le formazioni sarde impegnate negli anticipi della seconda giornata di Serie A2 Femminile. Il San Salvatore Selargius cede alla distanza sul campo di Torino, mentre Cus Cagliari e Mercede Alghero incassano due pesanti passivi rispettivamente contro Sanga Milano ed Empoli. Il bilancio delle isolane resta dunque senza vittorie, in attesa dell'impegno domenicale della Virtus Cagliari.

La prestazione più incoraggiante è quella della Sardinia Rent Selargius, che sul parquet della Normatempo Torino riesce a tenere testa alle padrone di casa per buona parte dell'incontro. Le giallonere partono meglio e chiudono avanti il primo quarto (20-17), restando a contatto anche nella seconda frazione. Dopo l'intervallo, però, Torino cambia passo e allunga progressivamente fino al 70-53 conclusivo. Tra le selargine si distingue Cutrupi, che chiude con 15 punti e 8 rimbalzi.

Non riesce invece a entrare in partita il Cus Cagliari, sconfitto per 76-39 dal Repower Sanga Milano. Le universitarie pagano ancora una volta le assenze di tre elementi importanti come Bovenzi, Nasraoui e Koleva, che limitano sensibilmente le possibilità di rotazione di Federico Xaxa. Le lombarde prendono subito il largo, imponendosi per 25-6 nella prima frazione e gestendo senza difficoltà il vantaggio nei restanti trenta minuti. Nessuna giocatrice cagliaritana raggiunge la doppia cifra.

Trasferta altrettanto complicata per la Mercede Alghero, battuta 79-44 dall'Use Rosa Empoli. La squadra di Manuela Monticelli fatica a contenere le iniziative delle toscane, che indirizzano la sfida già nei primi venti minuti, andando al riposo sul 50-25. Nella formazione catalana la migliore è Tijana Mitreva, autrice di 11 punti e 8 rimbalzi.

A completare il programma delle sarde sarà la Sardegna Marmi Virtus Cagliari, attesa domani pomeriggio alle 18 dal debutto casalingo al PalaRestivo contro Vicenza.

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