L’Esperia Cagliari torna a mani vuote dalla trasferta di Varese, ma con il rammarico per un’occasione sfumata nelle battute conclusive. Dopo aver rimontato otto punti di svantaggio e rimesso la testa avanti nell’ultimo quarto, la squadra di Federico Manca ha ceduto nel finale ai lombardi, ancora imbattuti dopo tre giornate di Serie B Interregionale. Per i rossoblù è il secondo ko stagionale, entrambi maturati lontano dal PalaPirastu.

La gara si apre con un parziale di 7-2 per Varese, subito neutralizzato dalla reazione cagliaritana ispirata da Tyrtyshnyk. Con il contributo di De Gregori e Gallizzi, l’Esperia prende il comando delle operazioni, raggiunge il +7 e chiude avanti la prima frazione (20-18). Il buon momento prosegue nel secondo quarto, quando un canestro di Luca Sanna vale il nuovo +6. Varese, però, trova in Nantah il principale riferimento offensivo e ribalta la situazione prima dell’intervallo lungo (45-41).

Nella ripresa i lombardi provano ad allungare, sfruttando soprattutto i canestri di Biaggini per portarsi sul 69-61 alla terza sirena. L’Esperia non si arrende e apre l’ultimo periodo con un parziale di 11-0, costruito da Gallizzi e Tyrtyshnyk, che riporta i rossoblù avanti di tre lunghezze.

La rimonta, però, non basta. Nantah guida la risposta varesina e restituisce il vantaggio ai padroni di casa. L’ultimo possesso offre a Potì la possibilità di cambiare nuovamente l’esito della sfida, ma il tentativo non va a buon fine.

Varese Academy-Esperia 77-75

Varese Academy: Virgilio 2, Franceschet, Ghidini 2, Sarr 6, Nantah 29, Ferazzi, Piccoli 3, Bosio 2, Maccari 4, Biaggini 16, Verona, Guiducci 13. Allenatore Gardini

Esperia Cagliari: Sanna 6, Cabriolu 5, N. Manca 7, Potì 3, Gallizzi 19, Locci 1, Corsi, Pacitto ne, De Gregori 21, Tyrtyshnyk 11, Pili 2. Allenatore F. Manca

Parziali: 18-20; 45-41; 69-61

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