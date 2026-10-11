Finito in parità l'anticipo del girone A di Seconda categoria fra Castiadese e Uragano Pirri: 1-1 il risultato finale con i cagliaritani passati in vantaggio dopo 19 minuti di gioco, e con la squadra del Sarrabus che ha agguantato il pari al 10' della ripresa con Madeddu.

Nella Castiadese ha giocato Airton Oliveira, figlio dell'ex bomber del Cagliari, Lulù Oliveira, lo scorso anno al San Vito.

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