Promozione, gli anticipi del girone BAttesa per lo scontro al vertice Ozierese-Monte Alma
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si giocano domani alle 16 in anticipo le gare della quinta giornata del girone B della Promozione. La gara clou si gioca a Ozieri Ozieri con lo scontro al vertice fra la squadra locale e il Monte Alma. In vetta c’è anche il Campanedda, unica formazione con la porta inviolata, chiamato a confermarsi contro il Luogosanto. Il Castelsardo ospita l’Ovodda, mentre il Coghinas attende la visita della Macomerese, unica gara in programma alle ore 17. Ad Arzachena arriva il Fonni. Il Macomer ospita il Buddusò , entrambe sono a caccia della prima vittoria. A Perfugas il San Giorgio se la vede con il Li Punti. Chiude il programma Thiesi-Bosa: i padroni di casa, inseguono il primo punto stagionale contro il Bosa.