Si gioca domani (domenica), alle 15 la settima giornata di Serie D. Il piatto forte è il derby di Monastir. I padroni di casa, guidati da Marcello Angheleddu, sono secondi a 13 punti con il miglior attacco del girone (17 gol) e ospitano il Latte Dolce, a quota 5, reduce dal doppio successo sulla Cos (campionato e Coppa).

A Ossi l’Ossese di Cotroneo (11 punti), dopo il colpo esterno ad Afragola, riceve al Walter Frau il Venafro, che si è sbloccato vincendo sul campo della Gelbison. A Bari Sardo la Cos (5 punti), archiviata la doppia trasferta sassarese, cerca riscatto proprio con l’Afragolese.

Gli uomini di Francesco Loi vogliono il primo successo interno. Trasferta in Campania per il Budoni (7), di scena al Marcello Torre contro la Paganese (10).

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