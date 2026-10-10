Quinta giornata oggi, sabato, per il girone B di Promozione, con tutte le gare che avranno inizio alle 16 tranne Coghinas-Macomerese che inizierà invece all’una. I riflettori sono puntati su Ozieri, teatro dello scontro al vertice: l’Ozierese, capolista con il miglior attacco del girone (13 reti), affronta il Monte Alma, appaiato a quota 10 e, come i padroni di casa, ancora imbattuto. In vetta c’è anche il Campanedda, unica formazione con la porta inviolata, chiamato a confermarsi contro il Luogosanto.

Il Castelsardo, solido in difesa con appena due gol al passivo, riceve l’Ovodda, mentre il Coghinas, tre successi e una sconfitta, attende la Macomerese. Ad Arzachena si sfidano due squadre ferme a 5 punti, con gli smeraldini che attendono il Fonni. Il Macomer, che ha raccolto tre pareggi, ospita il Buddusò: entrambe sono a caccia della prima vittoria.

A Perfugas il San Giorgio se la vede con il Li Punti, fermo a zero per effetto di due punti di penalizzazione. Chiude il programma Thiesi-Bosa: i padroni di casa, fanalino di coda con quattro sconfitte su quattro e 15 reti incassate, inseguono il primo punto stagionale contro un Bosa che ne ha subite 12.

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