Il Tc Cagliari vince sui campi dell'Ata Battisti Trentino nel match valido per la quinta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 di tennis femminile a squadre.

Ata Battisti Trentino-Tc Cagliari 1-3.
Kathinka Elisabeth Von Deichmann (T) b. Nuria Brancaccio 6-3, 6-1
Alessandra Mazzola b. Deborah Chiesa 6-3, 2-6, 6-4 in 2h01'
Barbara Dessolis b. Noemi Maines 7-6(10), 0-6, 6-4 in 2h23'
Dessolis/Tyra Caterina Grant b. Von Deichmann/Melania Delai 6-1, 6-1

I risultati della quinta giornata:
Ata Battisti Trentino-Tc Cagliari 1-2
Tc Prato-Tc Padova 4-0
La classifica: Tc Prato 13; Ata Battisti Trentino 9; Tc Cagliari 4; Tc Padova 2.

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