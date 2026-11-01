Il San Salvatore Selargius rompe il digiuno di vittorie, il Cus Cagliari resta ancora fermo al palo. Il derby del PalaVienna, valido per la quinta giornata di Serie A2 Femminile, sorride alla Sardinia Rent, che supera le universitarie per 51-45 e conquista i primi due punti stagionali dopo quattro sconfitte consecutive. Un successo sofferto, maturato al termine di una partita equilibrata e caratterizzata da grande intensità difensiva, nella quale le due squadre hanno faticato a trovare continuità in attacco.

A partire meglio è il Cus di Federico Xaxa, trascinato da Meriem Nasraoui e Anna Baraldi. Le universitarie raggiungono il massimo vantaggio sul +9 (4-13), ma Selargius reagisce e chiude il primo quarto sotto di appena due lunghezze (14-16). Nel secondo periodo le percentuali calano e la gara si fa sempre più combattuta. Le padrone di casa riescono a mettere la testa avanti, raggiungendo l'intervallo sul 27-25.

L'equilibrio prosegue anche dopo la pausa lunga. Nasraoui e Baraldi continuano a sostenere l'attacco cagliaritano, mentre il San Salvatore trova risposte soprattutto dalle proprie lunghe, Adriana Cutrupi e Celia Fiorotto. All'ultima sirena intermedia il punteggio è ancora apertissimo: 40-39.

La svolta arriva nel quarto periodo. Due triple consecutive di Giulia Mura consentono alle giallonere di portarsi sul 46-42 a poco più di cinque minuti dalla conclusione. Il Cus, alle prese con percentuali offensive modeste e rotazioni limitate dalle assenze di Eugenia Caldaro e Raisa Simion, non riesce a reagire. Selargius conserva il vantaggio e trova dalla lunetta, con Ingenito, Alice Corongiu e Cutrupi, i punti necessari per chiudere la partita.

Tra le padrone di casa spiccano le doppie-doppie di Cutrupi (13 punti e 15 rimbalzi) e Fiorotto (11 punti e 12 rimbalzi), alle quali si aggiungono i 10 punti di Mura. Per il Cus non bastano i 20 punti di Nasraoui, miglior realizzatrice dell'incontro, e i 12 di Baraldi.

Il risultato permette al San Salvatore di abbandonare quota zero e affrontare con maggiore fiducia la pausa che precede la trasferta del 21 novembre contro Alpo. Situazione più delicata per il Cus, ancora senza vittorie e chiamato a invertire la rotta già nel prossimo turno, quando ospiterà Vicenza a Sa Duchessa.

Sardinia Rent San Salvatore Selargius-Cus Cagliari 51-45

Parziali: 14-16; 13-9; 13-14; 11-6.

Sardinia Rent San Salvatore Selargius: Vargiu n.e., Fiorotto 11, Mura 10, Pandori 4, Ingenito 9, Cutrupi 13, Ruggeri, E. Corongiu, Lapa n.e., A. Corongiu 4. All.: Asunis.

Cus Cagliari: Nasraoui 20, Baraldi 12, Bovenzi, Caldaro n.e., Oppes n.e., Ruiu n.e., Cassai, Colli 7, Ikhanoba n.e., Koleva 6, Tall, Spiga. All.: Xaxa.

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