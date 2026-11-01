Il terzo e ultimo passaggio sulle speciali della domenica, “Monte Lerno” e “Filigosu”, che sarà Power stage, decreterà chi salirà sul podio di Piazza del Popolo, a Berchidda e iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro del 23esimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinto round del Campionato Italiano Rally Terra organizzato dalla Rassinaby Racing.

La manifestazione è organizzata con la collaborazione degli Assessorati del Turismo e dello Sport della Regione Sardegna, coinvolge i Comuni di Alà dei Sardi, Berchidda, Monti, Oschiri e Pattada, la Comunità Montana del Monte Acuto, le Province di Sassari e Gallura Nord Est, ha il patrocinio di Forestas e gode del supporto dell’Automobile Club Sassari e di Aci Sport Delegazione Sardegna.

A due prove dal termine, in vetta all’assoluta ci sono, come ieri sera, Alberto Battistolli e Simone Scattolin, che su Skoda Fabia Rs Rally2 conducono in 49’31”7. In seconda posizione, ad appena 1”9, i campioni del mondo Wrc3 in carica Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi (Toyota Gr Yaris Rally2), che precedono i transalpini Constant-Martini (Skoda Fabia Rs Rally2), a 28” da Battistolli. Quarti Ciuffi-Cigni (Skoda Fabia Rs Rally2) a 44”5, davanti a Scandola-Gonella (Skoda Fabia Rs Rally2), a 50”1. Sesta posizione, a 1’00”2, per il boliviano Marco Bulacia e lo spagnolo Josè Murando Gonzales (Skoda Fabia Rs Rally2), che dopo le quattro speciali di ieri erano quarti a 7”7, dopo aver vinto il primo passaggio sulla “Monti di Alà” e sulla “Monte Olia”, ma in tarda serata hanno incassato 1' di penalità per non aver effettuato il rifornimento nell’area prestabilita. Questa mattina, il leader del Cirt ha provato a rimediare ma, pur avendo siglato il miglior crono in entrambi i passaggi sulla Monte Lerno e anche sulla Filigosu 2, paga ancora un ritardo notevole.

Al 14esimo posto assoluto, terzo in Rally3 e primo tra i sardi, ci sono Giuseppe Bitti e Giuseppe Pirisinu su Renault Clio Rally3, a 6’47”5. Primi tra le “due ruote motrici”, al 17esimo posto assoluto, Lani-Amaducci (Peugeot 208 Vti Rally4/R2), alla prima presenza in Sardegna.

Dopo l’ultimo riordino e l’ultimo ingresso in assistenza a Berchidda, la gara, valida anche per la Coppa Rally di Zona 10 e il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, prosegue con l’ultimo passaggio sulla “Monte Lerno” (10,40km ore 13.53) e sulla “Filigosu” (7,43km, 14.24). Dopo il podio della Power stage a Filigosu, la cerimonia di premiazione a Berchidda, in Piazza del Popolo, a partire dalle 15.05.

Sullo stesso percorso, si corre l’ottavo Rally Vermentino Historicu, penultima prova del Campionato Italiano Rally Terra Storico e del Regionale Rally Auto Storiche. Dopo le prime otto speciali, al comando ci sono Pelliccioni-Ercolani (Ford Escort Rs) in 1h02’38”6, davanti a Mazza-Mularoni (Ford Escort Rs) a 1’23” e Bentivogli.Guzzi (Ford Escort Rs Cosworth 4x4) a 1’34”9.

Nel Classico, in testa Leoni-Fodde (Mitsubishi Lancer Evo IV) in 1h2’39”9.

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