Tennis A2 maschile, i risultati delle squadre sardeIl Tc Alghero MP Finance vola ai playoff. Tc Terranova e Torres vincono e inseguono il terzo posto
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Nella quinta e penultima giornata del campionato nazionale di Serie A2 di tennis a squadre maschile, il Tc Alghero Mp Finance ai playoff, mentre Tc Terranova e Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente festeggiano la prima vittoria stagionale.
Tc Terranova-Junior Tennis Perugia 4-2.
Andrea Calcagno b. Giulio Casucci 6-1, 6-4
Skander Mansouri (P) b. Federico Salomone 6-4, 6-2
Arthur Jules Weber b. Tomas Gerini w.o.
Davide Vargiu b. Mihailo Trivunac 6-4, 3-6, 6-4 in 2h16'
Mansouri/Trivunac (P) b. Calcagno/Leonardo Mazzucchelli 6-2, 6-2
Weber/Salomone b. Casucci/Gilberto Casucci 6-3, 2-1 rit.
Girone 3, i risultati.
Tc Terranova-Junior Tennis Perugia 4-2
Tennis Macerata-Ct Barletta 5-1
La classifica: Junior Tennis Perugia 12; Tennis Macerata 9; Ct Barletta e Tc Terranova 4.
Amp Pavia-Tc Alghero 3-3.
Benjamin Lock b. Daniele Chiappini 6-1, 6-1
Giovanni Enrico Boi (P) b. Gabriele Maria Noce 7-6(6), 6-2 in 2h02'
Alessandro Valletta (P) b. Luca Fasciani 4-6, 6-2, 6-3 in 2h30'
Lorenzo Carboni b. Riccardo Bonadio 6-4, 6-4
Bonadio/Boi b. Noce/Nicolò Serra 6-1, 6-2
Lock/Carboni b. Valletta/Chiappini 6-3, 6-2
Girone 4, i risultati.
Amp Pavia-Tc Alghero MP Finance 3-3
Ct Bologna-Tc Genova 2-4
La classifica: Tc Alghero MP Finance 13; Tc Genova 10; Amp Pavia 4; Ct Bologna 0.
Tc Padova-Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente 2-4.
Matteo Mura b. Federico Zuin 6-1, 6-2
Alexander Binda (P) b. Lorenzo Ferri 6-2, 6-2
Jacopo Menegazzo (P) b. Andrea Oronti 6-2, 6-1
Inaki Montes De La Torre b. Mohamed Aziz Dougaz 6-1, 6-3
Ferri/Oronti b. Zuin/Menegazzo 6-1, 6-3
Montes De La Torre/Mura vs Binda/Dougaz 7-6(5), 3-6, 10-3.
Girone 8, i risultati.
Tc Padova-Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente 2-4
Tennis Giotto-Ct Albinea 2-4
La classifica: Ct Albinea 13; Tennis Giotto 10; Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente 4; Tc Padova 1.