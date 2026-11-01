A2 Femminile, sconfitte esterne per Virtus Cagliari e Mercede AlgheroAl PalaMazzali una partita dai due volti
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La Sardegna Marmi Virtus Cagliari non riesce a dare continuità alla vittoria nel derby contro il San Salvatore Selargius. Nella quinta giornata di Serie A2 Femminile, la squadra di Fabrizio Staico cede per 79-66 sul parquet dell'Alperia Bolzano, incassando la terza sconfitta in altrettante trasferte. Le cagliaritane restano così ferme a quattro punti, con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte.
Al PalaMazzali va in scena una partita dai due volti. La Virtus soffre l'avvio delle padrone di casa, particolarmente efficaci nel tiro dalla lunga distanza, ma trova le risorse per rimettersi in carreggiata prima dell'intervallo. Nella ripresa, invece, Bolzano prende definitivamente il controllo dell'incontro, sfruttando soprattutto le proprie percentuali dall'arco.
Le altoatesine partono forte con Manzotti e l'ex virtussina Liliana Miccio, portandosi rapidamente sul 15-5. Due triple consecutive di Oborilova spingono il vantaggio fino al +13, prima che El Habbab accorci sul 24-13 alla prima sirena.
Nel secondo quarto cambia l'inerzia della gara. La Virtus aumenta l'intensità difensiva e trova maggiore continuità in attacco, soprattutto grazie alle iniziative di El Habbab e Lucrezia Coser. Le cagliaritane recuperano progressivamente terreno, arrivando fino al -1 sul 33-32. Una tripla di Bremaud nei secondi conclusivi permette di raggiungere l'intervallo sul 37-35.
Dopo la pausa lunga, però, Bolzano torna a imporre il proprio ritmo. Miccio, Manzotti e Oborilova colpiscono ripetutamente dalla distanza, mentre la Virtus fatica a trovare risposte difensive. Il parziale di 25-13 nel terzo quarto porta le padrone di casa sul 62-48, indirizzando la sfida.
Nell'ultima frazione le cagliaritane tentano un nuovo recupero, risalendo fino al -10 (65-55), ma Bolzano respinge il tentativo di rimonta e conserva un margine rassicurante fino alla sirena.
A fare la differenza è soprattutto il tiro da tre punti: le altoatesine chiudono con 13 triple su 29 tentativi, contro le 5 su 19 della Virtus.
Tra le cagliaritane spicca Mounia El Habbab, miglior realizzatrice dell'incontro con 22 punti. In doppia cifra anche Lucrezia Coser (16), Mattera (11) e Malintoppi (10). Per Bolzano sono decisive le prove dell'ex Liliana Miccio (18 punti), Manzotti (17), Mioni e Oborilova (14 a testa).
Alperia Basket Club Bolzano-Sardegna Marmi Virtus Cagliari 79-66
Parziali: 24-13; 13-22; 25-13; 17-18.
Bolzano: Cecili 6, Miccio 18, Mioni 14, Manzotti 17, Oborilova 14, Squizzato, Fracaro, Gualtieri 2, Sartori, Zaman 2, Korzane 6, Vannuccini. All.: Romano.
Virtus Cagliari: El Habbab 22, Ceccarelli 2, Mattera 11, Tykha 2, Coser 16, Deidda, Setzu, Bremaud 3, Pellegrini Bettoli, Malintoppi 10. All.: Staico.
Mercede ancora a secco. Prosegue il difficile avvio di stagione della Mercede Alghero, sconfitta anche sul parquet della PF Umbertide per 83-61. Le catalane incassano la quinta sconfitta in altrettante giornate e restano ferme a zero punti. La gara prende una direzione precisa già nel primo quarto (26-13), con le padrone di casa capaci di ampliare il margine fino al 59-33 dell'intervallo. Nella ripresa Umbertide gestisce senza difficoltà il vantaggio, lasciando ancora una volta la formazione algherese a mani vuote.