SARDE OK
05 ottobre 2025 alle 17:45
Tennis A1 femminile, buona la prima per il Tc CagliariAll'esordio nel girone 1, le cagliaritane battono 3-1 le romane del Tc Parioli
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Buona la prima per il Tc Cagliari, che all'esordio nel girone 1 di Serie A1 di tennis a squadre femminile hanno battuto 3-1 le romane del Tc Parioli.
I risultati:
Tena Lukas b. Leyre Romero Gormaz (Ca) 6-4, 2-6, 6-3
Alessandra Mazzola (Ca) b. Francesca Gandolfi 4-6, 7-5, 6-1
Barbara Dessolis (Ca) b. Beatrice Lombardo 7-6(5), 4-6, 6-4
Mazzola/Marcella Dessolis (Ca) b. Lukas/Gandolfi 6-2, 6-4
© Riproduzione riservata