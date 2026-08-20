Sergej Gouralnik e Gabriela Zuzanna Broda del Tc Terranova si sono aggiudicati la decima edizione del Torneo Pinuccio Chessa di Terza e Quarta categoria, disputato sui campi in mateco del Tc Irgoli.

Nel tabellone maschile (49 iscritti), Gouralnik ha battuto con un doppio 6-3 in finale Pietro Vatieri (Tc Cagliari).

Nel femminile (in 22 al via), Broda ha superato 6-3, 6-4 in finale la milanese Vittoria Pasquadibisceglie.

Tra i 4.nc, vittorie nel maschile per l'alfiere del circolo organizzatore Sebastiano Porcu e nel femminile per Luisa Puggioni dello Junior Tennis Nuoro.

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