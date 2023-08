Ritorna finalmente Tempio - Calangianus.

Sfida dal sapore antico. Sabato 26 agosto, ore 19, al Nino Manconi, anticipo del primo turno di Coppa Italia Eccellenza.Due cittadine galluresi a pochi chilometri di distanza, due tifoserie non propriamente amiche. Protagoniste tra loro anche di episodi e risse da dimenticare. Ma la stragrande maggioranza degli sportivi dei due centri si augurano che sia una bella sfida di calcio. Entrambe le squadre sono ambiziose.

I Galletti hanno vinto l'anno scorso il campionato di Promozione e si presentano da matricola, con Giuseppe Cantara confermatissimo in panchina e squadra rinnovata, all'altezza delle ambizioni del presidente Salvatore Sechi. Giallorossi anch'essi con tante novità e l'ex ds Alessandro Sassu nuovo allenatore. Sarà anche una sfida tra sindaci grandi appassionati di calcio: Gianni Addis, tante stagioni da calciatore e allenatore del Tempio, Fabio Albieri, sindaco di Calangianus, ex dirigente calcistico di valore. L'attesa per la sfida è quindi notevole. Le tribune del Manconi vivranno un'altra grande serata. Nella speranza che sia lo sport a trionfare.



© Riproduzione riservata