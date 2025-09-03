Tanti volti nuovi nel centrocampo della CosFeola e Murgia uomini di grande esperienza
Un centrocampo totalmente rinnovato quello che presenterà la Cos nel campionato che inizia domenica.
Sono arrivati Andrea Feola, Alessio Murgia, M'Plaly Sacko, Vittorio Satalini e Simone Dessena. Feola e Murgia sono i più esperti, importatissimi a questi livelli in una Serie D sempre più competitiva: Feola, arrivato dal Monastir, ha giocato in B col Trapani, in Serie C con i bianchi dell'Olbia. Sacko ha giocato nella Serie B in Belgio, in Itala vanta esperienze con la Primavera della Salernitana e con l'Ostiamare.
Vittorio Satalino e Simone Dessena 19 anni, faranno parte del gruppo dei fuoriquota con esperienze maturate con squadre importanti della penisola. L'allenatore Francesco Loi deve solo scegliere.