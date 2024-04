Domenica scorsa quasi 2200 atleti provenienti da tutta la penisola e anche dall'estero si sono ritrovati al Porto Vecchio di Genova per prendere parte alla 18esima edizione della mezza maratona internazionale Città di Genova, valevole anche come tappa di campionato italiano assoluti Master. Grandissima partecipazione di atleti sardi che hanno portato alto il nome della Regione sarda con risultati ragguardevoli nonostante un percorso insidioso, con sali e scendi, ma anche molto affascinante, e un caldo estivo.

La delegazione dell'Atletica Maracalagonis ha portato a Genova una folta rosa di master composta da addirittura otto atleti. Hanno partecipato il capitano Nicola Velati, Dario Uda, Consuelo Melis, Eleonora Mallocci, Agostino Serra, Roberto Baldussi e Alessandro Dessì. «Una giornata caldissima – dice Velati – più tipica di giugno. Mi è piaciuto il percorso che ha attraversato le parti più belle e suggestive della città ligure arrivando nel finale a transitare sotto il simbolo di Genova ossia la Lanterna». L'intera manifestazione ha inoltre coinvolto 10000 partecipanti suddivisi oltre che nella mezza maratona, nella 13 chilometri e nella family run.

Atleti sardi a Genova (foto Andrea Serreli)

«Una bella gara – parla Roberto Baldussi –. Nonostante una condizione precaria sono riuscito a gestirla bene ottenendo un risultato inaspettato». Positiva la prova delle ragazze Melis e Mallocci: «Una bellissima esperienza».

Stesse sensazioni per Serra, Dessì e Uda: «Ringraziamo la società per questa opportunità. Avventura da ripetere». La presidentessa dell’Atletica Maracalagonis, Lucia Mascia e la segretaria Marianne Castelli: «Sono tutti atleti che meritano. Abbiamo voluto organizzare questa trasferta anche per il loro forte attaccamento alla società. Siamo felicissimi per questo. Stiamo già pensando alla prossima. Ringraziamo anche il tecnico Arturo Zullo che ha preparato i nostri ragazzi con impegno e dedizione». Tra gli altri sardi presenti anche Stefano Siddu dell’Atletica Villamarese, Pietro Uras dell’Atletica 4 Mori, Luca Campanella e Stefano Biccai della Cagliari Marathon e Luca Salvatore Mesina dell’Atletica Ogliastra.

