Per il Taloro Gavoi la stagione che si sta per concludere rimarrà, a prescindere dal playoff contro L'Aquila, da ricordare negli anni. La sconfitta per 1-3 di ieri al "Maristiai", nell'andata del primo turno nazionale, mette i rossoblù di Mario Fadda in posizione di svantaggio, ma visti i successi da sfavorita (con un solo risultato utile) contro Ferrini e Ossese nella fase regionale rimane ancora una possibilità per ribaltare la situazione e accedere all'ultimo atto, che mette in palio la Serie D. Domenica alle 15.30 a L'Aquila il match di ritorno, dove non basterà vincere 0-2 perché è ancora in vigore la regola del gol doppio in trasferta.

Soddisfazione. A Gavoi è stata comunque una grande domenica di sport, tanto che gli stessi avversari hanno voluto rendere omaggio al Taloro: "Avevano detto che in ogni caso sarebbe stata una festa. E sono stati di parola, nonostante il risultato. Un sincero ringraziamento al Taloro Gavoi per l’accoglienza ricevuta e, soprattutto, per un terzo tempo magnifico. Se in ogni realtà il calcio fosse vissuto così, sarebbe di certo uno sport migliore", il post che L'Aquila ha dedicato sui propri social. “A Gavoi il calcio è vissuto come una festa: è un bellissimo risultato aver portato qui una società blasonata come L'Aquila, una grande promozione per il territorio oltre alla festa sportiva”, il messaggio del presidente del Taloro Matthias Urru. Chi passa trova al secondo turno (12-19 giugno) i liguri del Taggia o i piemontesi del Chisola, che ieri hanno pareggiato 0-0.

