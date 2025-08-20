In Promozione chiude col botto il mercato il Luogosanto, che grazie al lavoro del direttore sportivo Pier Giuseppe Pittorru, si assicura le prestazioni del difensore brasiliano Vinicius Ciganha Marques (classe 1990), proveniente dal Calangianus. Un innesto di grande esperienza e solidità per la retroguardia.

La Villacidrese, invece, rafforza la porta con l’arrivo del giovane Davide Doneddu (2006), reduce dall’esperienza al Carbonia, e conferma il coetaneo Valentin Puliga.

Per il terzo anno consecutivo, l’attaccante Marco Carboni (1996) vestirà la maglia dell’Alghero. Cresciuto nei vivai di Mercede e Fertilia, ha poi collezionato esperienze con Latte Dolce, Stintino, Atletico Uri e Bosa.

