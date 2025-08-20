In Prima Categoria, il Santa Giusta ufficializza la conferma dell’attaccante Mauro Sanna (1996) e il ritorno di Gustavo Johnson (1999), reduce dalla stagione all’Arborea e in passato protagonista con Sant’Elena e La Palma.

In Seconda Categoria, l’Asseminese di Nicola Zunnui annuncia il tesseramento dell’esperto Gianluca Concas (1985), ex Sinnai. Proprio il Sinnai è vicino alla nomina di Nicola Di Martino come nuovo allenatore: manca solo l’ufficialità.

© Riproduzione riservata