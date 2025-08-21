Altro colpo del Tempio, arriva l'attaccante Marcos SartorBomber argentino di 30 anni, quasi l’intera carriera in Sardegna
Il Tempio ha ingaggiato l'attaccante Marcos Sartor, 30 anni, argentino, con una carriera fatta quasi tutta in Sardegna. Nell'ultima stagione è stato alla Cos dove ha giocato poche partiute a causa di un infortunio dal quale si è ripreso. Nell'isola ha già giocato con Torres, Arzachena, Castiadas, Budoni, Latte Dolce.
Ha giocato anche col Cinthia e il Siena. Gran goleador, può tornare davvero molto utile alla causa e alle ambizioni del Tempio che ha iniziato la preparazione allo stadio Manconi.