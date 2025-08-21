Il Tempio ha ingaggiato l'attaccante Marcos Sartor, 30 anni, argentino, con una carriera fatta quasi tutta in Sardegna. Nell'ultima stagione è stato alla Cos dove ha giocato poche partiute a causa di un infortunio dal quale si è ripreso. Nell'isola ha già giocato con Torres, Arzachena, Castiadas, Budoni, Latte Dolce.

Ha giocato anche col Cinthia e il Siena. Gran goleador, può tornare davvero molto utile alla causa e alle ambizioni del Tempio che ha iniziato la preparazione allo stadio Manconi.

