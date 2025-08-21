Non è solo la presentazione ufficiale della nuova squadra, ma è anche un festa per tutti la manifestazione che si svolgerà domani sera nelle ex Caserme Mura, con inizio alle ore 20. E' il nuovo corso della Macomerese Calcio, la cui squadra milita, anche nella prossima stagione, nel campionato di Promozione Regionale. Nel corso della serata verrà presentata anche la squadra degli Special Team e ragazzi della Juniores. C'è grande attesa per la nuova squadra, che sarà allenata Massimo Altarozzu, con l'allenatore in seconda Bastiano Careddu.

Tutto lo staff dirigenziale, col presidente Luciano Sau, vuole che la nuova stagione inizi con una festa, che coinvolga tutti. Non a caso alla manifestazione sono state invitate tutte le società sportive che operano in città, in particolare il Macomer Calcio, ma anche gli amministratori e consiglieri comunali, le forze dell'ordine, la parrocchia e quanti sono impegnati nelle attività sportive.

