promozione
20 agosto 2025 alle 22:01
Alla Tuttavista arriva Facundo LópezIl centrocampista lo scorso anno ha vestito le maglie di Bonorva e Macomerese
La Tuttavista dà il benvenuto a Facundo López.
Centrocampista dinamico, instancabile e con grande voglia di mettersi in gioco, lo scorso anno ha vestito le maglie di Bonorva e Macomerese , portando grinta in mezzo al campo.
La Tuttavista punta ad un buon campionato nel g irone B della Promozione. Lo scorso anno si è classificata un po’ sotto il centro della classifica con 39 punti.
