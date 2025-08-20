La Tuttavista dà il benvenuto a Facundo López.

Centrocampista dinamico, instancabile e con grande voglia di mettersi in gioco, lo scorso anno ha vestito le maglie di Bonorva e Macomerese , portando grinta in mezzo al campo.

La Tuttavista punta ad un buon campionato nel g irone B della Promozione. Lo scorso anno si è classificata un po’ sotto il centro della classifica con 39 punti.

