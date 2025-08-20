calcio regionale
20 agosto 2025 alle 21:54aggiornato il 20 agosto 2025 alle 21:55
Eccellenza, all’Iglesias il brasiliano CostaIl classe 1997 nuova punta centrale della squadra sarda
Nuovo acquisto dell'Iglesias che prepara la stagione di Eccellenza. La società ha annunciato l'arrivo di Joel Salvi Costa.
Brasiliano, classe 1997, presenze in Coppa del Rey ed Eccellenza Veneta, sarà la punta centrale dell'attacco rossoblu.
