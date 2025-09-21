Swank Rally: Porto Torres ospita la storica manifestazione motociclisticaProssima tappa giovedì 25 settembre dalle 8.30 Gavoi-Arborea
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Porto Torres ospita la settima edizione di "Swank rally di Sardegna Classic 2025”, la manifestazione motociclistica storica nata nell'Isola dal 1984. L'iniziativa è in programma mercoledì 24 settembre con partenza dal Parco di Balai, sul lungomare di Porto Torres alle 9.30, una prima tappa con traguardo Gavoi e percorsi di circa 200 chilometri.
Protagonisti personaggi famosi partecipanti come Giorgio Rocca, campione del mondo di sci, Marco Aurelio Fontana campione mondiale e olimpico di mountain bike, Alessandro Botturi, campione del mondo di enduro e vincitore di 3 Africa Eco Race w e lo stilista Ottavio Missoni.
Prossima tappa giovedì 25 settembre dalle 8.30 Gavoi- Arborea; venerdì terza tappa con percorso ad anello da Arborea verso Bugerru e ritorno; infine sabato 27 quarta tappa dalle 8 Arborea- Platamona.
L'isola è considerata paradiso degli enduro capace di offrire paesaggi mozzafiato. La manifestazione è organizzata da M. C. Adventure Riding Asd e patrocinata dalla Regione Sardegna e dal Comune di Porto Torres.