Porto Torres ospita la settima edizione di "Swank rally di Sardegna Classic 2025”, la manifestazione motociclistica storica nata nell'Isola dal 1984. L'iniziativa è in programma mercoledì 24 settembre con partenza dal Parco di Balai, sul lungomare di Porto Torres alle 9.30, una prima tappa con traguardo Gavoi e percorsi di circa 200 chilometri.

Protagonisti personaggi famosi partecipanti come Giorgio Rocca, campione del mondo di sci, Marco Aurelio Fontana campione mondiale e olimpico di mountain bike, Alessandro Botturi, campione del mondo di enduro e vincitore di 3 Africa Eco Race w e lo stilista Ottavio Missoni.

Prossima tappa giovedì 25 settembre dalle 8.30 Gavoi- Arborea; venerdì terza tappa con percorso ad anello da Arborea verso Bugerru e ritorno; infine sabato 27 quarta tappa dalle 8 Arborea- Platamona.

L'isola è considerata paradiso degli enduro capace di offrire paesaggi mozzafiato. La manifestazione è organizzata da M. C. Adventure Riding Asd e patrocinata dalla Regione Sardegna e dal Comune di Porto Torres.

