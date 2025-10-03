Domenica e lunedì sarà ancora una volta la Marinedda, nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, a incoronare i nuovi campioni e campionesse italiani. Si terrà nella spiaggia di Isola Rossa, per il secondo anno consecutivo, il Marinedda Surf Open - Campionato Assoluto Shortboard e Bodyboard 2025, assoluto della FISSW, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard.

Prevista una mareggiata da maestrale con onde intorno ai due metri che renderanno spettacolare la competizione.

A curare l’organizzazione sarà l’associazione sportiva Marineddabay che da oltre 20 anni pianifica eventi sportivi dedicati al surf e al mondo dei boardsport nella spiaggia del borgo di Isola Rossa, con il patrocinio della FISSW e del Comune di Trinità e anche il supporto della Regione Sardegna.

Saranno in tanti a provare ad acciuffare i titoli. Oltre trenta gli atleti iscritti, tra questi i campioni in carica Victoria Backhaus e Lorenzo Cipolloni, l’oro junior all’europeo Leonardo Apreda, il due volte semifinalista al campionato europeo junior professionisti Michele Scoppa, l’ex campione Edoardo Papa, poi ancora tanti atleti italiani come Kalani Da Silva appena rientrato dal mondiale in El Salvador, Jaimie Vaglio, Alberto Barzan e ancora il veterano Filippo Orso. A rappresentare la Sardegna i nuovi prospetti Caterina Congiu e Daniele Mereu e ancora Gavino Dettori, habitué della Marinedda cresciuto tra le onde del nord dell’Isola.

