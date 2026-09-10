Un’altra giovane atleta cresciuta nell’ASD Hermaea Olbia – Jenny Barazza Academy ha portato il nome della pallavolo olbiese fuori dalla Sardegna. Fabiola Demartis ha rappresentato la Sardegna all’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni Beach 2026, disputato dal 6 al 9 settembre al Lido Albatros di Margherita di Savoia.

La giovane atleta dell’Hermaea JBA ha preso parte alla competizione insieme a Gabriela Zglavoc, sotto la guida del tecnico della rappresentativa sarda Paolo Loddo. La convocazione ha rappresentato un importante riconoscimento per Fabiola, ma anche una conferma del lavoro svolto quotidianamente dalla Jenny Barazza Academy nella formazione e nella valorizzazione dei giovani talenti. Arrivata alla pallavolo soltanto pochi anni fa, Demartis ha compiuto in breve tempo un percorso di crescita significativo, distinguendosi per determinazione, costanza e spirito di sacrificio.

Dopo la convocazione al Regional Day e una stagione da protagonista con l’Hermaea JBA nei campionati di Serie D e Under 17, sotto la guida di Ezio Giunta, è arrivata anche l’opportunità di vestire la maglia della Sardegna nel beach volley. Un percorso costruito attraverso allenamenti, trasferte e tanto lavoro anche durante l’estate. Fabiola non ha mai smesso di allenarsi, affrontando anche le particolari condizioni climatiche Fondamentale è stato anche il sostegno della famiglia.

L’Hermaea ha voluto sottolineare in particolare l’impegno della mamma, Elisa Congiu, che ha accompagnato Fabiola durante tutta l’estate, affrontando lunghi viaggi e numerose ore in auto per permetterle di partecipare agli allenamenti e sfruttare fino in fondo questa importante opportunità. Il risultato di Demartis ha così rappresentato il frutto di un lavoro condiviso tra atleta, famiglia, tecnici e società, confermando la bontà del progetto Hermaea JBA, da sempre impegnato nella crescita sportiva e personale delle giovani atlete.

Terminata l’esperienza con la rappresentativa sarda, Fabiola è quindi tornata a Olbia per riprendere il suo percorso con l’Hermaea JBA e prepararsi a una nuova stagione insieme alle compagne.

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