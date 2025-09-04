“Un calcio al tumore: sport, prevenzione e solidarietà”: è lo slogan del IV Torneo Paolo Tassu, manifestazione di calcio giovanile che unisce sport, memoria (il ricordo del dirigente del Latte Dolce) e impegno sociale. Domani e sabato, a partire dalle ore 9, saranno i campi di Latte Dolce e Li Punti a Sassari a ospitare le 24 squadre iscritte.

Il Cagliari si presenta come campione uscente. In campo anche la Torres e poi Alghero, Ampurias, Cosmo Sassari, Porto Torres, Audax Alghero, Budoni, Civitas Tempio, Sassari Calcio Latte Dolce, Latte Dolce Academy, Lanteri, Li Punti, Ossese, Pirri, Academy Porto Rotondo, Puri e Forti Nuoro, San Paolo Sassari, Selargius, Sorso, Torres Under 16, Sennori, Marzio Lepri, Nuorese.

In collaborazione con LILT Sassari (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e Prometeo (Associazione italiana Trapiantati di Organi, sezione Provinciale di Sassari) durante entrambe le giornate sarà presente un camper attrezzato per effettuare visite senologiche gratuite; inoltre, grazie all'Avis, nella mattina di venerdì, sarà possibile donare il sangue.

© Riproduzione riservata