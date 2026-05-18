Una domenica di grande sport, adrenalina e passione per le ruote grasse ha animato il Parteolla in occasione del 3° Trofeo Città di Soleminis, appuntamento valido come Campionato Regionale Marathon e tappa della Sardinia Cup 2026.

La manifestazione, organizzata dall’Aquascan Bike con il supporto dell’Amministrazione comunale, delle Cantine Pili e della Pro Loco di Soleminis, ha richiamato circa 160 atleti provenienti da tutta la Sardegna, confermandosi tra gli eventi più attesi del panorama fuoristrada isolano.

Grande spettacolo nella prova Marathon, il percorso regina da 60 chilometri e 1800 metri di dislivello, duro e selettivo, capace di mettere alla prova anche gli atleti più esperti. A imporsi è stato Alessio Fois dell’Arkitano, leader della Sardinia Cup, che ha tagliato il traguardo in 2h54’56”, precedendo Alessandro Salis della Fancello Cicli Terranova, secondo in 2h58’08”. Sul terzo gradino del podio l’atleta di casa Alberto Olla, autore di una prova di alto livello chiusa in 3h01’05”.

Nella categoria femminile successo per Raffaela Saravo dell’Olmedo Bikers in 3h27’35”, davanti a Erika Pinna dell’Arkitano (3h30’59”) e Sara Murgia della Nurri Orroli (3h47’43”).

Molto partecipata anche la Point to Point da 40 chilometri e 1300 metri di dislivello. A conquistare il primo posto è stato Danilo Saruis della SC Cagliari in 2h09’55”, seguito dai portacolori della Nurri Orroli Filippo Congiu (2h14’58”) e Matteo Moi (2h15’45”). Tra le donne vittoria per Sofia Bonfanti dell’Aquascan, prima al traguardo in 2h40’38”.

Spazio anche alla Short da 20 chilometri, dedicata alle categorie giovanili e agli amatori. Tra gli Allievi successo per Lorenzo Mulas della Nurri-Orroli davanti a Edoardo Laconi e Leonardo Cocco, entrambi della SC Cagliari. Tra le ragazze si sono messe in evidenza Alice Porcu del Pedale Siniscolese, Fiamma Vacca della Nurri Orroli e Marina Lecis della MTB Monastir.

Nel corso della giornata sono state inoltre assegnate le maglie di campione regionale Marathon di tutte le categorie, consegnate dal presidente federale Stefano Dessì e dal vicepresidente Massimo Montisci.

Soddisfatto il presidente dell’Aquascan Bike Mario Argiolas: «Anche questa terza edizione del Trofeo Città di Soleminis è andata nel migliore dei modi. Ringraziamo la SC Cagliari e il presidente Ignazio Boi che per il terzo anno consecutivo ci affiancano nell’organizzazione dell’evento con grande esperienza e professionalità. Dopo due anni di rodaggio abbiamo deciso di alzare ulteriormente il livello con tre gare diverse: Marathon, Point e Short. Un grazie speciale va ai 160 atleti, alle società e agli accompagnatori che hanno partecipato alla nostra manifestazione».

Parole condivise anche da Alessandro Saddi dell’Aquascan, secondo nella categoria M5: «Abbiamo lavorato tanto per rendere il tracciato sicuro e percorribile da tutti, sistemando e pulendo gli undici single track presenti sul percorso. È stato un lavoro impegnativo, ma i complimenti ricevuti dagli atleti ci hanno ripagato di ogni fatica. Il tracciato è stato giudicato duro ma estremamente divertente».

Argiolas ha poi voluto ringraziare tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: Cantine Pili, Comune di Soleminis, Ente Foreste, Pro Loco, Protezione Civile ANC, SOS Monastir, le associazioni ciclistiche del territorio e i numerosi volontari coinvolti nell’organizzazione.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal mondo sportivo. Giorgio Lecca, presidente della Karel Sport, ha elogiato il livello della competizione: «Una gara organizzata con grande attenzione sotto ogni aspetto. I percorsi erano tecnici, spettacolari e ben curati, segno di un lavoro importante da parte dell’organizzazione. Manifestazioni come questa valorizzano il movimento della mountain bike in Sardegna».

Sulla stessa linea Massimo Tosone, presidente dei Guerrieri Stanchi: «I tracciati hanno riscosso notevole consenso tra i partecipanti per sicurezza, tecnica e percorribilità. L’organizzazione è stata impeccabile e tutto ha funzionato alla perfezione». Entusiasta anche Antonello Pilleri, tra i fondatori dei Guerrieri Stanchi, che ha sottolineato «la scelta azzeccatissima della location delle Cantine Pili», cuore logistico dell’evento.

A chiudere la giornata le parole del veterano Federico Lecca della Karel Sport, 16° assoluto e secondo nella categoria M6: «È stato bellissimo correre nei percorsi di casa, resi perfetti dalla società organizzatrice. Mi sono divertito tantissimo».

Una manifestazione riuscita sotto ogni punto di vista, dunque, che ha saputo unire agonismo, promozione del territorio e passione per la mountain bike, trasformando Soleminis nella capitale sarda dell’off-road per un’intera giornata.

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