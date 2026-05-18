Quando giocano, l’una contro l’altra, Amsicora e Ferrini non c’è mai da annoiarsi. E oltre emozioni e bel gioco, talvolta arrivano anche le sorprese. Come sabato a Ponte Vittorio, quando la Ferrini ha sorpreso tutti ed ha vinto 5-2 nella terza giornata della serie A Élite maschile. Con ripartenze, veloci cambi di gioco e la scarsa opposizione di una difesa, quella dell’Amsicora, che non è stata impeccabile.

Ritmo veloce nel primo quarto, un’occasione per parte (Mucci e Montelli) e risultato sbloccato nella seconda frazione con un corto di Edris. Cinque minuti dopo il raddoppio di Mucci in contropiede. Nemmeno un minuto e l’Amsicora accorcia con un corto di Ojeda. La terza frazione, recentemente fatale alla Ferrini, riserva un’altra sorpresa, la terza rete di Gamal. Atzori riapre i giochi su mischia, ma all’inizio dell’ultimo quarto l’uno due decisivo della Ferrini con Fois e un corto di Edris. Gli attacchi dell’Amsicora non sfondano l’attenta difesa della Ferrini che con questo successo si porta in una posizione più tranquilla, con otto punti in più di Reggio Emilia, ultima.

Serie A Élite femminile

È una corsa solitaria quella dell’Amsicora, prima in classifica con sette punti di vantaggio sulla seconda, la Lazio. 3-0 all’HF Bologna, sesto “clean sheet” del campionato, il quarto consecutivo, per Cecilia Pastor a cui ha contribuito ieri Catalina Navarro.

Altra partita dominata, superiorità mai messa in discussione, nemmeno dopo i cambi disposti da Khilko che hanno dato spazio alle atlete più giovani. Proprio Khilko ha sbloccato e consolidato il risultato con una doppietta. Gutierrez ha segnato la terza rete nell’ultima frazione.

Dopo la sosta, alla ripresa del campionato c’è lo scontro diretto Lazio-Amsicora.

Serie A1

Il primo importante traguardo della sua breve storia. L’HT Sardegna disputerà i playoff per la promozione nella Élite. La vittoria di sabato a Padova, 2-1 con doppietta di Simone Serra, ha consolidato il secondo posto, alle spalle del Bondeno già promosso. Una posizione che prevede lo spareggio con la seconda del girone B, ancora da definire a un turno dalla fine. Esce di scena, e resta terzo, il Cus Cagliari, battuto 2-1 a Mori dall’Adige, rete di Gadelkarim.

Traguardo ancora da raggiungere per la Ferrini, nel campionato femminile. La squadra di Vaccargiu ha pareggiato 0-0 a Potenza Picena. Resta così al primo posto della poule promozione con quattro punti di vantaggio sulla terza, il Cus Pisa, a due giornate dalla fine. La porta cagliaritana è rimasta imbattuta per la settima partita.

© Riproduzione riservata