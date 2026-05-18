La lotteria dei rigori ha negato la finalissima ai ragazzi della Asd Macomerese Special Team, che a Coverciano hanno partecipato alle finali nazionali della divisione del calcio paralimpico della Figc, rappresentando la Sardegna. i ragazzi, guidati da Paolo Maioli, hanno comunque conquistato la medaglia di bronzo, quindi i terzi in Italia. Cosa non da poco per una squadra di provincia.

Nella partita col Monza, disputatasi ieri, è finita in parità (1-1), la Macomerese si è fermata solo davanti alla lunga e sofferta lotteria dei rigori, dove le parate straordinarie del portiere brianzolo del Monza, negando una finale ampiamente meritata. «Un bronzo che lascia un filo di amaro in bocca- commenta Paolo Maioli - ma che certifica il valore tecnico, umano e sportivo del gruppo. Un percorso che evidenzia la qualità del lavoro svolto dal movimento del calcio paralimpico Sardo».

È stata comunque una esperienza che ha regalato comunque emozioni e soddisfazioni agli atleti, ai dirigenti e genitori al seguito. A Coverciano è stata comunque rappresentata degnamente la Sardegna.

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