Occorrerà attendere gara 3 delle semifinali playoff per conoscere il nome delle due finaliste del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Pareggiano la serie, infatti, Astro Cagliari, che approfitta del “fattore campo” contro il CMB Porto Torres, ed Elmas, che invece espugna il parquet del Genneruxi Cagliari.

Le partite. L’Astro vince per 85-75, grazie ad un’ottima seconda parte di gara. I primi 20’, infatti, sono di marca turritana. A fine primo quarto il CMB Porto Torres comanda sul 17-23 e all’intervallo porta il vantaggio sul +9 (39-48 al 20’). Nella terza frazione arriva il break di 24-8 dei padroni di casa che ribalta la situazione, con il punteggio di 63-56 del 30’. Negli ultimi 10’ l’Astro consolida il vantaggio, chiudendo sul +10 finale. Alla compagine ospite non bastano i 34 punti di Sahud per portare a casa il successo. Nelle fila cagliaritane sono Badellino e Serra i migliori con 19 punti. Espugna il campo del Genneruxi, invece, Elmas con un autoritario 56-78. Già in avvio il quintetto allenato da Giancarlo Bogo prende il largo (10-19 al 10’). Margine che arriva in doppia cifra nel corso della seconda frazione, fino al +12 dell’intervallo (28-40 al 20’). Nella ripresa la formazione ospite continua a controllare il ritmo e ad aumentare il vantaggio (46-62 al 30’), fino al +22 della sirena finale. Miglior realizzatore della gara è Uda, di Elmas, con 19 punti.

La “Bella”. Ora si deciderà tutto in gara 3. Saranno CMB Porto Torres ed Elmas ad avere la possibilità di sfruttare il parquet amico. Entrambe le partite sono in programma sabato pomeriggio, alle 18. In palio c’è un posto per la finalissima playoff che assegnerà la seconda promozione in Serie C.

Playout. Nella quinta di andata del girone playout vittoria in trasferta per la Santa Croce Olbia, sul campo dell’Assemini, per 74-84. Ospiti avanti nell’arco dei 40’. Olbiesi che raggiungono il +14 all’intervallo (31-45 al 20’) prima del riavvicinamento dei padroni di casa nel corso del terzo quarto (59-64 al 30’). Negli ultimi 10’, però, la Santa Croce allunga nuovamente e porta a casa la terza vittoria della seconda fase. Top scorer della gara è Bonomo, con 32 punti. Rinviata, invece, Ferrini-San Sperate. Turno di riposo, infine, per il Mogoro.

© Riproduzione riservata