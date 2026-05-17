Finisce senza reti la semifinale d’andata dei playoff di Prima Categoria tra Fonni e Lanteri Sassari. Al Comunale “Giuseppe Mulas” di Fonni le due squadre danno vita a una gara equilibrata e combattuta, ma senza riuscire a trovare la giocata decisiva per sbloccare il risultato.

La formazione di casa, seconda classificata nel girone C, prova a sfruttare il fattore campo soprattutto nella prima parte della sfida, mentre la Lanteri Sassari risponde con ordine e attenzione difensiva, riuscendo a portare a casa un pareggio prezioso in vista del ritorno.

Lo 0-0 lascia infatti completamente aperto il discorso qualificazione: sarà decisiva la gara di ritorno, in programma il 24 maggio alle 16 a Sassari. In caso di parità nel computo totale delle reti non sono previsti tempi supplementari e si andrà direttamente ai calci di rigore.

L’altra semifinale playoff vedrà invece affrontarsi Antiochense e Gioventù Sarroch: la gara d’andata è in programma mercoledì 20 maggio alle 18 sul campo neutro di Giba.

Le finali per il primo e il terzo posto si giocheranno in gara secca su campo neutro tra il 30 e il 31 maggio.

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