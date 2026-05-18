L'llvamaddalena prepara la semifinale del playoff nazionale di Eccellenza. Il 24 maggio la squadra di Giancarlo Favarin affronterà in Toscana il Viareggio nei primi novanta minuti della doppia sfida. Il ritorno è in programma il 31 maggio allo stadio “Salvatore Zichina” di La Maddalena, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità nel computo totale dei gol.

Negli spareggi nazionali, introdotti nella stagione 1993/1994, le squadre sarde vantano una percentuale di successo del 23,33% (7 su 30), mentre quelle toscane si attestano al 28,33% (17 su 60, considerando i due gironi regionali).

L’Ilva arriva dal netto successo nella finale regionale contro il Tempio. I maddalenini, oltre a recuperare energie e alcuni acciaccati, stanno lavorando per preparare al meglio la sfida. «Ce la giocheremo», ha dichiarato il tecnico biancoceleste. «Affronteremo una squadra di valore, classificatasi alle spalle soltanto della Lucchese nella fase a gironi».

Percorso simile anche per il Viareggio che, come l’Ilva, ha conquistato direttamente l’accesso alla finale regionale del girone A toscano. La formazione allenata da Lorenzo Fiale ha superato in rimonta lo Zenith Prato grazie alla doppietta di Pietro Pegollo. Al termine dell’incontro, l’attaccante ha ricordato come le squadre toscane abbiano spesso trovato difficoltà contro le formazioni sarde nei playoff, citando anche la sfida tra Camaiore e Castiadas, ribadendo infine la volontà del Viareggio di puntare alla vittoria.

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