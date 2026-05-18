Promozione: Antonio Prastaro nuovo allenatore del SelargiusLa società esprime grande soddisfazione per l’arrivo del nuovo mister
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Selargius annuncia di aver raggiunto l’accordo con il tecnico Antonio Prastaro, che assumerà l’incarico di allenatore della prima squadra dal primo luglio in vista della stagione sportiva 2026/2027.
La società esprime grande soddisfazione per l’arrivo del nuovo mister, profilo di grande esperienza maturata nel corso degli anni alla guida di numerose realtà dei campionati di Eccellenza e Promozione. «Prastaro rappresenta per il club un valore aggiunto grazie alle sue qualità tecniche e umane, unite a una comprovata capacità di coniugare la crescita dei giovani talenti con il raggiungimento di risultati importanti sul campo».
L’accordo testimonia la volontà del Selargius di proseguire nel proprio percorso di crescita sportiva e organizzativa, puntando su una figura competente e preparata per affrontare al meglio la prossima stagione.
La società rivolge ad Antonio Prastaro il più caloroso benvenuto, augurandogli buon lavoro e le migliori soddisfazioni alla guida della squadra.