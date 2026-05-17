Un campionato straordinario, una vittoria storica con l'Ossese in Serie D. Per un paese di 5mila abitanti, davvero un grande traguardo. Vinto il campionato di Eccellenza, ora la società del presidente Carlo Mentasti, è impegnata per la prossima stagione in Serie D. La società ha già contattato l'allenatore Carlo Cotroneo per una sua conferma, sono state lanciate anche le basi per rafforzare la squadra con l'obiettivo della salvezza. Un momento magico per l'Ossese e per Ossi, alla prima esperienza in Serie D. Al momento le squadre sarde in organico sono Latte Dolce, Ossese, Monastir, Cos Ogliastra Sarrabus e Budoni. L'Olbia è retrocessa in Eccellenza, il Monastir potrebbe essere addirittura ripescata tra i professionisti in Serie C, dopo la vittoria nella finale di ieri sul campo del Trastevere. La stessa Olbia spera di riagguantare la Serie D (persa sul campo), attraveso un ripescaggio. Non resta che attendere, sperando anche che in D torni l'Ilva che da domenica prossima sarà impegnata nei playoff nazionali di Eccellenza. Il primo avversario sarà il Viareggio.

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