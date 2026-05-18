La Serie A Q8 Beach Soccer alza il sipario sulla stagione 2026, e lo fa guardando subito verso la Sardegna. Sarà infatti Castelsardo ad aprire ufficialmente il campionato della Lega Nazionale Dilettanti, ospitando dal 30 maggio al 2 giugno la prima tappa della 23esima edizione del torneo. La nuova stagione è stata presentata nella sede di Esperienza Europa "David Sassoli" a Roma, alla presenza delle istituzioni, dei partner e dei rappresentanti del movimento del beach soccer italiano. Un evento che ha segnato simbolicamente l'inizio di un nuovo viaggio sulle spiagge italiane, tra sport, turismo e valorizzazione del territorio.

Grande attenzione è stata riservata proprio alla tappa inaugurale a Castelsardo, alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della LND. La località del nord Sardegna ospiterà subito la Poule Scudetto e la finale della Supercoppa maschile, diventando il primo grande palcoscenico dell'estate 2026. Una scelta che conferma la volontà della Lega di puntare su scenari di forte richiamo turistico e paesaggistico, capaci di unire spettacolo sportivo e promozione territoriale.

Nel corso della presentazione, il presidente della LND Giancarlo Abete ha sottolineato la crescita della disciplina: «Il Beach Soccer è ormai uno sport maturo, capace di consolidarsi nel tempo e di valorizzare i territori che ospitano le competizioni». Sulla stessa linea il coordinatore del Dipartimento Beach Soccer LND Roberto Desini, che ha parlato di un movimento in costante crescita: «Le richieste delle località interessate a ospitare le tappe sono state numerosissime. È segnale di un campionato sempre più attrattivo e competitivo».

Dopo l'esordio di Castelsardo, il circuito toccherà alcune delle piazze storiche del beach soccer italiano come Terracina, Lignano Sabbiadoro e Praia a Mare, prima della novità assoluta di Anzio e delle finali Scudetto in programma a Scoglitti dal 4 al 9 agosto. La stagione 2026 conferma così l'evoluzione del Beach Soccer LND, sempre più strutturato grazie alla divisione tra Poule Scudetto e Promozione, alla crescita del campionato femminile e dell'Under20 a un format che continua a coinvolgere territori, tifosi e nuove generazioni.

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